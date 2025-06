Dolore a Padru per la scomparsa di Cristian Pilu

Addio a Cristian Pilu.

Un profondo cordoglio ha attraversato l’intera comunità di Padru per la scomparsa di Cristian Pilu, un giovane considerato da tutti un’anima speciale, capace di donare sorrisi e amore incondizionato. A esprimere il dolore e la vicinanza dell’intero paese è l’amministrazione comunale, che si unisce in un abbraccio alla famiglia, colpita da una perdita tanto grande quanto ingiusta.

Il dolore del sindaco.

A esprimere il suo dolore il sindaco, Antonello Idini, che ha dedicato un post al giovane scomparso. ”Esprimo a nome mio e di tutta l’ammininistrazione comunale di Padru un profondo sentimento di dolore per la scomparsa del carissimo Cristian Pilu, un ragazzo speciale, e ci stringiamo alla famiglia in questo triste momento – ha detto il primo cittadino -. Un pensiero particolare va a Maria, la cara madre, che in tutti questi anni, nonostante la vita le abbia riservato altre difficili prove da superare, ha trovato la forza per andare avanti e ha tramutato i suoi sacrifici in gioia nell’accudire amorevolmente l’adorato figlio. Permettermi un pensiero particolare a Gianni Porcheddu, nostro capogruppo, il quale ha sempre nutrito un sentimento speciale per Cristian e anche lui oggi perde un caro amico, un figlio aggiunto. Forse era il momento di sciogliere gli ormeggi caro Cristian, dispensatore di soli sorrisi, la tua grande eredità è il senso della vita che ci lasci, che sia d’esempio per tutti noi”.

