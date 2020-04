Il bibliotecario Salvatore Gusinu.

Dal 2 di gennaio è il nuovo bibliotecario del Comune di Padru. Da allora non ha perso un attimo e si è prodigato nel riallestire e sistemare la biblioteca ormai chiusa da due anni. L’obiettivo era aprire il 6 marzo, se solo il coronavirus non ci avesse messo lo zampino.

Salvatore Gusinu non si è perso d’animo e, come si sente dire molto spesso in questi tempi, ha fatto di un grande ostacolo una nuova opportunità. Ha deciso di rendere comunque un servizio culturale alla sua utenza raccontando fiabe attraverso Facebook ed Instagram.

Ma anche solo raccontarle non era abbastanza, Salvatore ha deciso di recitarle. Ed è così che ha allestito un piccolo teatrino che anima con tutti i personaggi, da lui disegnati, delle fiabe che racconta. In realtà la sua intenzione era raccontare favole per solo cinque giorni, ma quando ha annunciato l’ultimo appuntamento i suoi followers si sono ribellati chiedendogli a gran voce di proseguire.

Proprio come nelle fiabe la magia è andata avanti. Dopo una prima serie di classici internazionali è passato alle fiabe sarde per poi riprende ancora con i classici. Un’idea semplice ma originale quella di Salvatore, che adesso è alla ricerca di altro materiale da raccontare, così da poter far compagnia a grandi e piccini fino alla fine della quarantena.

