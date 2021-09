I premi per gli studenti di Padru.

In un’anno particolarmente difficile per la scuola il Comune di Padru ha voluto premiare gli studenti meritevoli. Il sindaco Antonello Idini insieme all’assessora alla Pubblica Istruzione, Donatella Arru, hanno incontrato i giovani che hanno ricevuto la borsa di studio per merito.

“Li abbiamo incontrati perché ci tenevamo a complimentarci di persona con loro – ha commentato il primo cittadino – perché in un anno difficile per il mondo della scuola hanno portato a casa importanti e lodevoli risultati”.

Sono stati premiati gli studenti delle scuole medie Ilaria, Francesco Alessandro, Elisabetta e ed Eleonora con un importo di 100 euro a testa. Giulia, Letizia, Viola e Alessio delle scuole superiori è andato un importo di 250 euro a testa e gli studenti che si sono diplomati con 100 Artemisia, Dylan, Letizia, Giuseppe Mattia e Valeria Maria Rosa sono stati premiati con un importo di 300 euro a testa.

Premio anche per il miglior elaborato di III media. L’associazione “Confabulando” ha dato il premio di 100 euro a Diego per l’originalità dell’argomento e la costruzione del testo. L’associazione ha voluto, inoltre, assegnare una menzione speciale ad un altro elaborato, quello di Ilaria.

“Crediamo fermamente nell’istruzione e nel merito e, per questo motivo, è giusto premiare gli studenti che si impegnano nello studio, cercando di essere di impulso anche per coloro che non si applicano abbastanza”, ha concluso il sindaco.

