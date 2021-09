La situazione coronavirus ad Arzachena.

Scendono i contagi ad Arzachena. Secondo il bollettino di oggi diffuso dal comune sono 62 le persone positive. Cala quindi di 24 unità il bilancio rispetto a quanto comunicato il 27 agosto scorso.

Tutti i soggetti sono sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme alle persone con cui hanno avuto stretti contatti.

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, invita residenti e turisti al massimo rispetto delle regole previste per la limitazione del rischio contagio. Raccomanda, inoltre, ai gestori di attività per cui è richiesta l’esibizione del Green pass, di attenersi alle disposizioni del Governo per l’accesso ai locali e agli eventi a partire dal 6 agosto 2021.

