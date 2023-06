L’addio di Palau a Giovanna Azzena.

La città di Palau è addolorata per la notizia della perdita della nonnina del paese, Giovanna Azzena, deceduta all’età di 103 anni. L’anziana signora aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita come ospite presso la Casa di riposo, dove aveva guadagnato l’affetto e la stima di chiunque l’avesse conosciuta.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto indelebile nel cuore della comunità, che non dimenticherà mai la dolcezza e la saggezza della nonnina. In memoria della defunta, il funerale si terrà lunedì mattina alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale del Redentore in Palau.

“Comunico con commozione che al mattino presto, presso la Casa di riposo di Palau, è venuta a mancare la nostra compaesana Giovanna Azzena di 103 anni – ha affermato il parroco, don Paolo Pala -. Zia Giovanna era la nonna di tutta la nostra comunità paesana e si è spenta con serenità consegnando la sua anima al Signore. Il funerale sarà celebrato domani mattina alle ore 11 presso la Chiesa del Redentore in Palau. A tutti i parenti vadano le nostre più affettuose condoglianze”.

