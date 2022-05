I lavori a Palau.

Cominciano i lavori sulle strade di Palau e numerose vie del paese si preparano per ricevere il nuovo asfalto. Per fare in modo di poter cominciare e proseguire gli interventi imminenti, è stata interdetta la viabilità in alcune zone.

Le vie che chiuderanno al traffico, per consentire agli operai i lavori i bitumazione del centro sono: via Capo d’Orso, che sarà chiusa dalle 7 alle 18, dal giorno dal 17 maggio al 18 maggio; via Arzachena, a partire dalle 07 alle 18 dei giorni dal 18 maggio al 27 maggio.

Le altre strade chiuse a partire da domani sono via Divisione Folgore, a partire dalle 7 alle 18 dei giorni dal 18 maggio al 27 maggio; vicolo Divisione Folgore, a partire dalle 7 alle 18 dei giorni dal 18 maggio al 27 maggio ; via Stazione, a partire dalle 7 alle 18 dei giorni dal 18 maggio al 27 maggio; via Brigata Sassari a partire dalle 7 alle 18, dei giorni dal 18 maggio al 27 maggio.

A chiudere saranno anche via Po, a partire dalle 7 alle 18 dal 18 al 27 maggio; via Aggius, nei medesimi orari e date; via Cavour, a partire dalle 7 alle 18 dei medesimi giorni; via Divisione Cremona, a partire dalle stesse date e dagli stessi orari; via Piave dalle 7 alle 18 dei giorni dal 18 al 27 maggio, via Calangianus, a partire dalle 7 alle 18 dei giorni dal 18 al 27 maggio; via Incrociatore Trieste, a partire dalle 7 alle 18 dei giorni dal 18 al 27 maggio e viale delle Ferrovie, a partire dalle 7 alle 18 dei giorni dal 18 al 27 maggio.