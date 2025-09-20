Attività ricreative e socializzazione al centro anziani di Palau

Le attività nel centro anziani di Palau.

A Palau proseguono con entusiasmo le attività del centro di aggregazione sociale “Noi di una certa… età“, dedicato agli over 65. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, offre a chi ha più di 65 anni la possibilità di trascorrere i pomeriggi in compagnia, partecipando a momenti di socializzazione e a varie attività ricreative. Tra queste, gli iscritti possono dedicarsi all’uncinetto, ai giochi di carte, alle bocce, o alla lettura di libri e giornali, in un ambiente pensato per stimolare la socialità e mantenere vive le relazioni tra i partecipanti.

Il centro, situato nella frazione di Montiggia, apre i battenti ogni pomeriggio dalle 14:30 alle 20:30, offrendo un’ampia fascia oraria per consentire la partecipazione di tutti. La partecipazione alle attività richiede l’iscrizione al centro e il pagamento di una quota annuale di 10 euro per i residenti e di 15 euro per i non residenti. L’iscrizione è valida fino al 31 dicembre dell’anno in corso e può essere effettuata anche in corso d’anno per chi non lo avesse fatto nei mesi da gennaio a settembre.

Per agevolare le iscrizioni, il modulo può essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del Comune, mentre lo staff del centro resta a disposizione per fornire ulteriori informazioni e supporto al numero 340/6464252. L’iniziativa, pensata per favorire momenti di aggregazione e svago, rappresenta un’opportunità preziosa per mantenere attivi i legami sociali e offrire agli anziani uno spazio dove sentirsi parte integrante della comunità.

