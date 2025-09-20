Incidente mortale ad Aglientu, ecco chi è la vittima

Gerolamo Pirodda è la vittima dell’incidente mortale ad Aglientu.

Gerolamo Pirodda, 89 anni e residente ad Aglientu, è rimasto vittima di un tragico incidente nel pomeriggio di venerdì 20 settembre lungo la strada provinciale 5, che collega il suo paese a Vignola. L’uomo viaggiava a bordo della sua Fiat Panda quando, poco prima delle 17, si è verificato uno scontro frontale con un’altra auto proveniente dal senso opposto.

L’arrivo delle ambulanze del 118 è stato tempestivo.

L’impatto è stato talmente violento da intrappolare Pirodda all’interno dell’abitacolo, rendendo immediatamente critiche le condizioni di salute. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118 e i ripetuti tentativi di rianimazione, l’uomo non ha più ripreso conoscenza e il cuore ha cessato di battere sul posto.

Grande dolore nel paese per la morte di Gerolamo Pirodda.

Il paese di Aglientu, profondamente colpito dalla tragedia, ha appreso con dolore la notizia. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le autorità competenti per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, mentre la vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo le strade provinciali, spesso strette e insidiose, frequentate quotidianamente dai cittadini.

