Palau dice addio a Battista Giagoni, se n’è andato a 66 anni

Palau dice addio a Battista Giagoni

Palau dice addio a Battista Giagoni, il parroco don Paolo Pala annuncia che si è spento oggi all’ospedale di Olbia. “Comunico che stasera, dopo una breve malattia, è venuto a mancare presso l’ospedale di Olbia Giovanni Paolo II il nostro compaesano Battista Giagoni di anni 66”. Così il parroco annuncia il decesso ai suoi compaesani.

“Alla sorella Giovanna Maria che lo ha assistito per lunghissimi anni, ai nipoti Antonello e Gregorio Isoni, a tutti i Familiari giungano le nostre più affettuose condoglianze – scrive don Paolo -. Il funerale sarà celebrato domenica mattina in chiesa parrocchiale alle ore 9.30. Il Signore accolga Battista nella Sua pace e possa far risplendere il candore della sua anima”.

