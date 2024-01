Calcio, il Calangianus paga troppe sanzioni, l’appello: “Stop agli insulti”

L’appello del Calangianus ai tifosi per evitare nuove sanzioni

I tifosi ne hanno per tutti, arbitri e calciatori avversari, ma le sanzioni del giudice sportivo la paga l’FBC Calangianus. La società, che milita nel campionato di Eccellenza, ha emesso un comunicato appellandosi ai tifosi: “Dopo l’ennesimo provvedimento disciplinare con relativa ammenda – si legge in un comunicato della società -, in quanto “per intemperanze del pubblico nei confronti di un calciatore della squadra avversaria nel corso del primo tempo di gioco e successivamente gli stessi sostenitori della squadra proferivano insulti e minacce nei confronti del direttore di gara, per quasi tutta la durata del secondo tempo di gioco”, invita il pubblico e tutti i sostenitori a mantenere un comportamento educato e tranquillo, sia verso le squadre ospiti che verso la terna arbitrale, e gli altri spettatori”.

“Tutti i dirigenti – prosegue il comunicato -, durante le prossime gare, verificheranno lo stato comportamentale dei tifosi, segnalando in caso di comportamento scorretto, i nominatavi alle autorità preposte. Dissociandoci dai comportamenti scorretti dei tifosi, diciamo “stop alle offese“, conclude il comunicato.

Dunque i tifosi sono chiamati a una prova di responsabilità già a partire dalla prossima gara interna, prevista per sabato 20 gennaio alle ore 15 allo stadio Santa Chiara, contro la Ferrini Cagliari.

