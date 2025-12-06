Il Comune di Palau salva le tribune del Manlio Scopigno

Palau investe sulla sicurezza: 185mila euro per la manutenzione straordinaria delle tribune del Manlio Scopigno.

Importanti novità in vista per l’impiantistica sportiva di Palau. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di un’opera di manutenzione straordinaria da 185mila destinata a risanare e modernizzare le tribune del Campo Sportivo Comunale Manlio Scopigno.

La struttura, costruita tra il 1990 e il 1994, soffre di un grave e annoso problema: la mancata impermeabilizzazione dei giunti di calcestruzzo. Questa criticità ha causato, nel tempo, significative infiltrazioni d’acqua all’interno dei locali sottostanti le tribune, in particolare gli spogliatoi e i magazzini adiacenti, rendendo gli ambienti insalubri e poco fruibili.

L’intervento si pone come obiettivo primario quello di risanare completamente la struttura, garantendo l’integrità e l’igiene di tutti i locali interni. Oltre a risolvere il problema delle infiltrazioni, il progetto prevede anche un fondamentale adeguamento alla normativa CONI. Sarà infatti sostituita la vecchia recinzione e la balaustra tra le tribune e il campo da gioco per assicurare la massima sicurezza in linea con gli standard vigenti.

I lavori nel dettaglio

I lavori saranno complessi e mirati ad affrontare le cause profonde del degrado. Tra gli interventi principali figurano:

Impermeabilizzazione definitiva: applicazione di un primer poliuretanico monocomponente e successiva posa di una membrana a base di poliurea pura bicomponente sulla superficie delle tribune, garantendo una sigillatura duratura contro l’acqua.

Ripristino strutturale: trattamento dei giunti e ripristino del calcestruzzo ammalorato con malta cementizia tissotropica.

Riqualificazione estetica: scalcinatura, ripristino e tinteggiatura delle pareti ammalorate negli spogliatoi e nei magazzini, con pastinatura colorata e finitura su tutte le superfici.

Sicurezza: montaggio di nuove ringhiere, parapetti e guide per i seggiolini, oltre alla rimozione della vecchia recinzione per uniformare l’impianto alla legislazione sportiva.

L’investimento di 185.000€ rappresenta un passo decisivo per restituire alla comunità sportiva di Palau un Campo Sportivo non solo più sicuro e bello, ma anche pienamente funzionale in ogni sua parte.