Ad Arzachena arriva il Natale, via alle manifestazioni

Tutto pronto per il Natale ad Arzachena

Arzachena accende la magia del Natale: l’8 dicembre la grande Festa dell’Immacolata in Piazza Risorgimento. Ad Arzachena il periodo più atteso dell’anno prende il via con una grande festa: lunedì 8 dicembre, la città celebra l’Immacolata Concezione dando il via ufficiale al calendario “Magie di Natale”. Dalle 16:00 alle 20:00, Piazza Risorgimento si trasformerà nel cuore pulsante del divertimento per grandi e piccini.

L’evento inaugurale promette un pomeriggio ricco di allegria e sorprese, con l’intero centro storico che si vestirà a festa con luci, suoni e decorazioni a tema.

L’attrazione principale sarà la grande parata che vedrà sfilare le mascotte del Natale e l’energia contagiosa della Funky Jazz Band. Ad accompagnare la sfilata ci saranno Mamme Natale e gli Elfi, pronti a coinvolgere il pubblico.

Festa per ogni età

La giornata è stata pensata per il divertimento di ogni età:

Intrattenimento: si alterneranno momenti di balli di gruppo, baby dance, truccabimbi e giochi gonfiabili.

Dolcezze: non mancheranno le classiche golosità natalizie come caramelle, zucchero filato e popcorn.

Spettacolo: a concludere i festeggiamenti, ci saranno uno spettacolo di danza e un djset per creare l’atmosfera perfetta.

Degustazioni: per i più affamati, saranno disponibili stand gastronomici con frittelle lunghe, panini alla cioccolata e i tradizionali panini con salsiccia.

La cerimonia inaugurale è stata promossa dall’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni, a sottolineare l’importanza dell’evento per l’attrattiva del centro storico e il commercio locale.

L’organizzazione è il frutto di una collaborazione sinergica tra diverse realtà cittadine: Magic Party, l’Associazione Centro commerciale naturale centro storico, il Comitato Festa patronale Fidali 86/01, in collaborazione con il Gruppo Folk Santa Maria d’Arzachena e il Comitato Festa Patronale Santa Maria della Neve di Arzachena. Unione di intenti che mira a rendere il Natale di Arzachena un’esperienza indimenticabile.

L’appuntamento è dunque fissato per il pomeriggio dell’8 dicembre, per dare il benvenuto ufficiale al periodo più magico dell’anno.