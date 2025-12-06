Calangianus: biblioteca e Polo Culturale a Palazzo Corda

A Calangianus: inaugurata la biblioteca e il Polo Culturale a Palazzo Corda
Con l’inaugurazione della biblioteca e del polo cultura a Palazzo Corda è una “giornata storica” per la comunità di Calangianus. Si è svolta questa mattina, con una grande partecipazione di cittadini e la benedizione del parroco Don Andrea, la solenne inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale e del Polo Culturale all’interno dello storico Palazzo Corda.
L’evento segna un importante traguardo per l’amministrazione comunale, che ha così restituito alla popolazione un’opera attesa, definita dagli amministratori stessi come un “investimento nel sapere, nella crescita e nel futuro”. Il Palazzo Corda, un tempo dimora del pioniere del sughero Marco Corda e acquistato dal Comune nel 2006, è stato oggetto di un significativo progetto di recupero e riqualificazione per diventare il nuovo punto di riferimento culturale del paese gallurese.
Il nuovo polo culturale
Il nuovo Polo Culturale si candida a diventare il “cuore pulsante” di Calangianus, un vero e proprio luogo di incontro e confronto aperto a tutte le fasce d’età. L’auspicio è che la comunità contribuisca attivamente alla sua crescita con nuove idee e proposte.
La valenza storica dell’edificio si fonde con la memoria locale grazie alla scelta di dedicare alcune sale interne a due figure fondamentali per la crescita culturale del paese:
Maestro Antonio Zannoni: ricordato come il fondatore del centro di lettura, ha dedicato anni alla formazione e allo studio di intere generazioni di giovani calangianesi.
Titti Insogna: fondatrice del circolo dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), ha saputo trasmettere ai ragazzi l’amore per la lettura e la cultura.
L’amministrazione ha espresso un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa opera complessa. Menzione speciale è stata rivolta all’architetto Piero Corda per il progetto, all’impresa esecutrice dei lavori, all’Ufficio Tecnico e all’Area Socio-Culturale del Comune, tutti lodati per la competenza e la dedizione dimostrate.
Con l’inaugurazione di questo nuovo centro, Calangianus scrive “una bellissima pagina” della sua storia, rafforzando la sua identità come centro votato alla cultura e alla conoscenza.