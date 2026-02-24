Dottoressa morta in Gallura, la verità dall’autopsia sulla 49enne

La verità sulla morte improvvisa di Milena Pisano.

Sarà l’autopsia, disposta per il primo pomeriggio di giovedì 26 febbraio, a chiarire le cause della morte di Milena Pisano, la donna trovata priva di vita lo scorso 21 febbraio nella spiaggia di Capriccioli. La tragedia si è consumata improvvisamente durante una passeggiata in spiaggia, lasciando sotto shock l’intera comunità.

Le indagini e gli accertamenti.

Una volta eseguiti gli accertamenti medico-legali, la salma della 49enne verrà restituita alla famiglia per l’ultimo saluto. I funerali si svolgeranno a Sant’Antonio di Gallura, paese di residenza della medica, presumibilmente nella giornata di venerdì 27 o di sabato 28 febbraio.

Chi era la donna.

Nata a Trinità d’Agultu, la dottoressa Pisano era una professionista di rara caratura umana e scientifica che aveva saputo coniugare l’attività ambulatoriale con una prestigiosa carriera accademica. Professora a contratto di clinica odontostomatologica presso l’Università degli Studi di Sassari, trasmetteva con passione le sue competenze ai futuri colleghi, portando in Sardegna una visione moderna e internazionale della professione maturata durante gli anni di formazione lontano dall’isola. Insieme al marito, il professor Silvio Meloni, anch’egli stimato docente universitario e chirurgo, gestiva ad Arzachena uno dei centri d’eccellenza più apprezzati della zona.

