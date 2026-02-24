Dottoressa morta in Gallura, la verità dall’autopsia sulla 49enne

24 Febbraio 2026

di Maria Verderame

La verità sulla morte improvvisa di Milena Pisano.

Sarà l’autopsia, disposta per il primo pomeriggio di giovedì 26 febbraio, a chiarire le cause della morte di Milena Pisano, la donna trovata priva di vita lo scorso 21 febbraio nella spiaggia di Capriccioli. La tragedia si è consumata improvvisamente durante una passeggiata in spiaggia, lasciando sotto shock l’intera comunità.

Le indagini e gli accertamenti.

Una volta eseguiti gli accertamenti medico-legali, la salma della 49enne verrà restituita alla famiglia per l’ultimo saluto. I funerali si svolgeranno a Sant’Antonio di Gallura, paese di residenza della medica, presumibilmente nella giornata di venerdì 27 o di sabato 28 febbraio.

Chi era la donna.

Nata a Trinità d’Agultu, la dottoressa Pisano era una professionista di rara caratura umana e scientifica che aveva saputo coniugare l’attività ambulatoriale con una prestigiosa carriera accademica. Professora a contratto di clinica odontostomatologica presso l’Università degli Studi di Sassari, trasmetteva con passione le sue competenze ai futuri colleghi, portando in Sardegna una visione moderna e internazionale della professione maturata durante gli anni di formazione lontano dall’isola. Insieme al marito, il professor Silvio Meloni, anch’egli stimato docente universitario e chirurgo, gestiva ad Arzachena uno dei centri d’eccellenza più apprezzati della zona.

