Nuove opportunità di lavoro a Palau, cosa c’è da sapere

Le opportunità di lavoro a Palau.

Si aprono nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico a Palau, dove l’amministrazione comunale ha avviato due procedure selettive per rafforzare l’organico dei Lavori Pubblici e delle Manutenzioni. I bandi prevedono assunzioni a tempo pieno e determinato, entrambe della durata di cinque mesi, con termine per la presentazione delle domande fissato alle 10 dell’11 marzo.

La prima selezione riguarda tre operatori da inserire nell’area esecutiva. Le figure individuate saranno impegnate in attività di supporto ai servizi manutentivi comunali, tra piccoli interventi edili, utilizzo di attrezzature di base e mansioni operative connesse alla gestione del patrimonio pubblico. È previsto il possesso della scuola dell’obbligo, dell’idoneità psico-fisica e dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. La scelta avverrà attraverso una prova pratica volta a verificare le competenze tecniche e le conoscenze in materia di sicurezza.

Il secondo avviso è finalizzato all’assunzione di un operatore esperto con qualifica di falegname, incaricato della manutenzione e riparazione di manufatti in legno. In questo caso sono richiesti il diploma di scuola media, la patente B e competenze specifiche nel settore, accertate mediante prova pratica e colloquio. Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il portale nazionale del reclutamento, con accesso digitale certificato.

