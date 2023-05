Windtre e Palau insieme per la mobilità, il progetto per il Comune

Presentati i dati di analisi sui flussi di mobilità al Comune di Palau.

Illustrati al consiglio comunale di Palau, i dati di analisi delle presenze sul territorio del Comune di Palau che, grazie al servizio di Big Data Analytics di WINDTRE, avrà la possibilità di ottimizzare i flussi di mobilità per migliorare i servizi offerti, garantire una maggiore sicurezza ai residenti oltre a permettere agli ospiti, nel periodo turistico, una esperienza ancora più piacevole.

Con i suoi oltre 4.000 residenti in 44 km quadrati di territorio, grazie alle bellezze paesaggistiche come l’emblematico monumento naturale Orso di Palau, una roccia granitica modellata dagli agenti esogeni, la cittadina portuale rappresenta una realtà balneare, al centro del Mediterraneo, che attrae flussi di mercato nazionale e internazionale, consolidata ormai tra le località sarde più visitate.

Durante la stagione turistica, nell’arco di 8 mesi, ha una movimentazione di passaggio e di permanenza superiore ai 2 milioni di visite, con punte giornaliere di oltre 20.000 nel mese di agosto. Il significativo numero è dovuto al flusso che si muove, oltre che verso la località, anche verso l’isola della Maddalena, di cui Palau è unico porto di partenza e arrivo verso le altre isole dell’Arcipelago, raggiungibili con tour organizzati ed imbarcazioni private.

In questo contesto , diventa fondamentale la possibilità di pianificare al meglio i modelli di mobilità e di controllo del territorio per permettere ai numerosi turisti di essere accolti nel migliore dei modi e di introdurre tutte le azioni necessarie per la sicurezza e la tutela del patrimonio ambientale.

“La nostra partnership con il Comune di Palau per i Big Data Analytics permetterà all’amministrazione una analisi più approfondita dei flussi di mobilità a beneficio dei cittadini”, afferma Luca Cardone, Responsabile 5G & Corporate Solutions di Windtre. “La soluzione Retail Analytics messa in campo, consentirà il monitoraggio costante delle presenze sul territorio per una migliore pianificazione dei servizi e contribuirà alla sicurezza delle persone e del patrimonio ambientale locale”.

“Abbiamo deciso di adottare l’innovativo strumento dell’analisi della mobilità per poter contare su dati scientifici, certi, che ci consentano di poter mostrare ad enti pubblici, privati e imprenditori interessati all’investimento nel nostro territorio, quali siano i reali flussi generati”, sottolinea Francesco Giuseppe Manna, sindaco di Palau. “Questi dati ci consentono di capire, minuto per minuto, che cosa avviene nei tratti di osservazione del nostro territorio. Con i 10 punti di interesse – individuati tra spiagge, principali vie d’accesso, traffico verso e dall’arcipelago della Maddalena – oltre ad avere il numero di passanti unici e la loro permanenza, siamo in grado di capire la loro provenienza, nazionale ed europea, i mezzi utilizzati per l’arrivo a Palau e per gli spostamenti, le necessità legate alla vigilanza e alla sicurezza, le esigenze in termini di raccolta dei rifiuti, le migliorie da apportare in termini di parcheggi. Ma soprattutto, altra cosa fondamentale, possiamo avere anche un’analisi della tipologia di utenti in funzione della loro capacità di spesa nel nostro territorio”.

Il servizio “Retail analytics” di Windtre Business permette di analizzare e valorizzare il patrimonio di dati aziendali in tempi ridotti e in totale sicurezza, seguendo un approccio data-driven, che aiuta a sviluppare strategie mirate ad ottimizzare la pianificazione delle attività sul territorio in un’ottica smart city.

