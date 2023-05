Il progetto sull’autismo all’ex Auchan di Olbia.

“L’Inclusione in Mostra” è il progetto nato dalla collaborazione fra il Centro Commerciale Olbia Mare (ex Auchan) e l’Associazione sensibilMente Odv. La mostra sarà esposta nella galleria del Centro Commerciale Olbia Mare, uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood.

Il progetto sarà esposto, dal 18 al 31 maggio, con inaugurazione giovedì 18 maggio alle ore 11, con la partecipazione della vice sindaca Sabrina Serra e dell’assessora alle Politiche Sociali Simonetta Raimonda Lai, insieme al Presidente dell’Associazione Veronica Asara, e gode inoltre del patrocinio del Comune di Olbia.

Con iniziative come questa, Nhood in Sardegna ambisce a valorizzare le potenzialità della sua relazione

con i territori in cui opera e i servizi erogati, inclusa una ricca proposta commerciale. Nhood abbraccia

e fa propria la strategia delle 3P, che massimizza tre distinte direttrici il Pianeta, le Persone e la Prosperità, garantendo uno sviluppo sostenibile e responsabile. La missione è quella di essere cittadini del mondo, impegnando competenze e le buone pratiche per migliorare la vita delle persone e rendere i luoghi più sani, più funzionali e quindi più felici.

La centralità della persona è ulteriormente confermata dalla volontà di rendere fruibile il centro a tutti, con particolare attenzione ai visitatori nello spettro autistico e con disabilità cognitiva. Il Centro Commerciale Olbia Mare (ex Auchan), infatti, è il primo in Sardegna ad aver realizzato percorsi facilitati per agevolare l’accesso alle persone con disturbo dello spettro autistico. Da questa necessità di accoglienza a tutto tondo nasce l’adesione al progetto Kairos e la mostra “Verso i dieci anni di SensibilMente”, ospitata all’interno della Galleria dal 18 al 31 maggio.

Kairos, realizzato dal Centro Psicopedagogico Maia, frutto della volontà dell’Associazione sensibilMente Odv e del lavoro in sinergia con il Centro Commerciale Olbia Mare, intende favorire l’inclusione nel contesto sociale e lo sviluppo delle autonomie personali delle persone con autismo e disabilità cognitive,

migliorando l’accessibilità e la fruibilità di spazi e aree pubbliche. Il progetto si articola in due fasi, una formativa di sensibilizzazione e l’altra legata alla creazione di cartellonistica facilitata.

La formazione intende trasmettere a titolari e dipendenti delle attività commerciali la conoscenza di modalità comunicative e relazionali specifiche, grazie all’incontro formativo a cura della pedagogiste del Centro Psicopedagogico Maia. La Cartellonistica facilitata invece prevede la creazione di supporti (mappe cartacee e digitali) che, con l’ausilio dei pittogrammi della CAA (comunicazione aumentativa e alternativa), facilitano lo spostamento all’interno degli spazi pubblici e commerciali.

La mostra, che verrà inaugurata il 18 maggio, ripercorre le tappe, i risultati e le iniziative di SensibilMente Odv, Associazione nata nel 2014, allo scopo quello di sostenere, pensando al futuro, le famiglie e i ragazzi autistici. Il programma è così articolato: giovedì 18 maggio ore 11:00: inaugurazione della mostra “Verso i 10 anni di SensibilMente” e del progetto Kairos al Centro.

Venerdì 19 maggio ore 16 presso l’area eventi al 1° piano: incontro formativo con le pedagogiste del Centro Psicopedagogico Maia. Giovedì 25 maggio ore 17:00 presso l’area eventi al 1° piano: secondo incontro formativo in collaborazione con il Progetto di sviluppo ITI del Comune di Olbia. La mostra è visitabile dal giorno dell’inaugurazione 18 maggio fino al 31 maggio.

“Un importante progetto verso una sempre più concreta inclusione, siamo orgogliosi che Olbia faccia da

guida anche in questo contesto, siamo certi che queste azioni vengano sempre più implementate in città,

grazie anche alla continua collaborazione con la associazione sensibilMente e alle tante persone coinvolte. Grazie al centro commerciale Olbiamare per aver concretamente dato seguito a questa iniziativa dando così la possibilità a tutti di vivere il centro” afferma la vice sindaca Sabrina Serra.

“Il percorso intrapreso da anni dall’Associazione sensibilMente sta proseguendo con un viaggio verso la

consapevolezza, l’inclusione e la conoscenza, che sono i migliori strumenti per affrontare insieme le paure e le diffidenze che le persone autistiche affrontano ogni giorno. La conoscenza e l’informazione attraverso questi progetti fanno fare passi avanti a tutti” afferma l’assessora alle Politiche Sociali Simonetta Raimonda Lai.

“Ringraziamo il Centro Commerciale Olbia Mare per aver fortemente voluto la realizzazione di questo progetto e siamo felici di aver concretamente partecipato nel rendere il centro un’ area accessibile e

facilitata per le persone con autismo e disabilità cognitiva” afferma la presidente dell’Associazione sensibilMente odv Veronica Asara. “Un motivo in più per recarsi al Centro Commerciale Olbia Mare, da sempre attento al benessere sociale dell’individuo e dell’intera comunità; la volontà è quella di traslare il progetto Kairos anche nelle altre Gallerie gestite dalla Nhood in Sardegna, così da creare un circuito territoriale e un forte legame con le Associazioni” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna

