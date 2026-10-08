Il Consiglio comunale di Palau approva il bilancio, conti in ordine

Approvato il bilancio del Comune di Palau.

Il Comune di Palau chiude la verifica degli equilibri finanziari del 2026 con un quadro considerato solido dall’amministrazione. Il Consiglio comunale, nella seduta del 29 settembre, ha approvato l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, aggiornando le previsioni dell’esercizio sulla base delle esigenze emerse nel corso dell’anno.

I numeri delineano una gestione finanziaria di dimensioni rilevanti: per il 2026 sono previsti incassi superiori a 60,9 milioni di euro, mentre i pagamenti programmati superano i 46,1 milioni. La disponibilità finanziaria finale stimata ammonta invece a circa 39 milioni di euro. Secondo le verifiche effettuate, queste condizioni permettono all’ente di rispettare gli impegni assunti, garantire i pagamenti ai fornitori e mantenere gli investimenti previsti.

L’assestamento ha comportato variazioni complessive per oltre 6,8 milioni di euro, senza modificare gli equilibri finanziari. Nel corso dell’anno, il Comune ha impiegato oltre 6,2 milioni di euro dell’avanzo per finanziare investimenti, interventi straordinari e altre priorità. Di questa somma, oltre 3,1 milioni riguardano nello specifico il finanziamento di investimenti.

Gli interventi finanziati con il Pnrr.

Tra i capitoli monitorati rientrano anche i progetti sostenuti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Le verifiche hanno interessato sia l’avanzamento finanziario sia quello procedurale, oltre al rispetto dei cronoprogrammi e degli obblighi di rendicontazione previsti a livello nazionale ed europeo. Uno degli interventi di maggiore entità riguarda la scuola secondaria di primo grado di via del Faro, interessata da lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per oltre 943 mila euro. Nel pacchetto rientrano inoltre diversi progetti di trasformazione digitale dell’amministrazione, dalla migrazione dei servizi sul cloud al potenziamento del sito istituzionale, fino all’integrazione con PagoPa, App Io, Send e Anpr.

La verifica condotta dagli uffici e dai responsabili dei vari settori non ha evidenziato criticità in grado di compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente. È stata inoltre valutata l’adeguatezza degli accantonamenti e la sostenibilità della gestione nel medio periodo. Il Comune ha inoltre affrontato due debiti fuori bilancio del Settore Lavori Pubblici, per un valore complessivo di circa 160 mila euro. Il Comune ha coperto la spesa utilizzando l’avanzo disponibile, senza compromettere gli equilibri generali dell’ente. A chiudere il quadro è arrivato il parere favorevole del Revisore dei conti, che ha confermato il permanere degli equilibri, la congruità delle previsioni finanziarie e la sostenibilità della gestione sia per la competenza sia per i residui.

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