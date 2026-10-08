Censimento ad Arzachena, al via le rilevazioni per le famiglie

Arzachena partecipa al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni promosso dall’Istituto Nazionale di Statistica. L’importante appuntamento nazionale è iniziato lo scorso cinque ottobre e proseguirà fino al 23 dicembre 2026. Diverse famiglie del territorio comunale riceveranno una comunicazione ufficiale contenente tutte le indicazioni necessarie per la compilazione autonoma.

Grazie alla raccolta di questi dati fondamentali, l’ente potrà elaborare statistiche aggiornate su occupazione, istruzione, mobilità e condizioni abitative. La partecipazione alla rilevazione statistica rappresenta un preciso obbligo di legge per tutti i cittadini coinvolti dal campione selezionato. Allo stesso tempo, rispondere al questionario costituisce un gesto di grande responsabilità civica utile per tutta la comunità locale.

Per rimanere costantemente aggiornati sull’andamento delle operazioni, i residenti possono consultare i canali ufficiali del Comune di Arzachena.

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