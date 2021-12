I numeri del contagio a Palau.

Il Covid, a Palau, ha raggiunto numeri mai visti a ora. Questo è quanto è emerso dal videomessaggio di giovedì 2 dicembre del sindaco Franco Manna. Sono, infatti, 47 le persone attualmente positive al virus, l’85 per cento delle quali non vaccinate. Tra queste sono 10 i bambini di diverse età, ma i numeri potrebbero non essere definitivi in quanto devono ancora pervenire i responsi di diversi tamponi.

“La buona notizia – commenta il sindaco – è che i controlli effettuati nella nostra casa degli anziani sono risultati tutti negativi”. E sin da subito Manna ha deciso di inasprire i controlli sul rispetto delle norme di contenimento al coronavirus, sia nelle attività commerciali che all’aperto. Verrà, inoltre, chiuso il parco giochi per i bambini e fino al 18 dicembre sono sospesi tutti gli spettacoli e le manifestazioni ed è reintrodotto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Vietate, infine, anche le feste private.