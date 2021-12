Programmi tv del Regno Unito: così hanno raggiunto un successo mondiale

È sufficiente dare un’occhiata ai numeri che sono stati fatti registrare nel corso del 2020 per comprendere alla perfezione, come sottolineato da Betway, che i programmi tv del Regno Unito stanno vivendo un momento davvero eccezionale.

Ne sappiamo qualcosa anche in Italia: secondo voi dove sono stati prodotti due format di grandissimo successo anche alle nostre latitudini come Chi vuol essere milionario e Ballando con le Stelle? Ovviamente nel Regno Unito, che si è dimostrato ancora una volta come uno dei settori di produzioni tv più prolifici in tutto il mondo, come descritto dalla ricerca pubblicata su L’insider.

Programmi che sono diventati icone mondiali

La curiosità è lecita: come fa un programma che diventa famoso nel Regno Unito a trasformarsi in una vera e propria icona un po’ in tutto il mondo? La procedura è davvero molto semplice, dal momento che quando un programma tv riesce ad avere un certo successo in UK, ecco che i produttori danno il via alla fase di vendita all’estero.

Così facendo, ecco che altre nazioni hanno la possibilità di inserire quel determinato programma all’interno dei propri palinsesti, scegliendo una delle due vie a disposizione tra aggungerlo conservandolo esattamente così come è stato prodotto nel Regno Unito, oppure modificarlo per adattarlo alle esigenze e preferenze dei propri telespettatori.

The Office, che successo con la versione americana

Ci sono alcuni programmi che hanno letteralmente ottenuto un successo clamoroso nei confronti del pubblico. La produzione che si è maggiormente distinta da questo punto di vista è certamente The Office US, visto che ha raggiunto ed ha mantenuto i vertici della classifica per un bel po’ di tempo: nel 2020, è stato lo show con più visualizzazioni sulla ben nota piattaforma di streaming online di Netflix, toccando l’impressionante quota di 57 miliardi di minuti di streaming.

Tra l’altro, The Office US è la perfetta testimonianza di come anche quelle produzioni che vengono proposte in altri Paesi con un adattamento sono in grado di raggiungere un successo incredibile. Se la prima stagione, che riprendeva in tutto e per tutto la sceneggiatura originale, portava in dote solo 6 episodi e dei risultati piuttosto bassi negli Stati Uniti, la scelta dei produttori di cambiare la sceneggiatura e adattarla ai gusti e alle preferenze del pubblico a stelle e strisce ha pagato i dividendi eccome. Anzi, la versione americana ha persino sorpassato quella originale nel ranking della popolarità complessiva.

Gli unscripted e il boom dei reality show

È chiaro che anche determinati programmi che si possono far rientrare nella categoria “unscripted” hanno ottenuto dei risultati di altissimo livello. Un esempio su tutti è rappresentato da Strictly Come Dancing, meglio conosciuto in Italia con l’appellativo di “Ballando con le stelle”. I numeri che ha fatto registrare fanno davvero impressione, dal momento che sono state registrate oltre 270 stagioni in ben più di 50 nazioni. E gli spettatori a livello planetario? Raggiunta la fantasmagorica quota di oltre 500 milioni.

Come non citare in questa particolare classifica quella categoria che comprende i reality show e talent show. Come si può facilmente intuire, stiamo parlando di uno tra i format su cui verte la maggior parte delle richieste. Basti pensare che il programma Got Talent è stato venduto in ben 78 mercati internazionali, mentre Ballando con le Stelle si è fermato a 63, senza dimenticare anche Idols e The X Factor, che hanno totalizzato 56 vendite in altrettanti mercati.

Un successo che si è ben presto esteso pure ai period drama: show del calibro di Vera e Downtown Abbey hanno raggiunta quota 250 mercati, affermandosi davvero in tutto il mondo.