Palau dice addio a Florin, aveva soltanto 42 anni

Addio a Florin Stoica.

Palau si prepara a dare l’ultimo saluto a Florin Stoica, giovane padre di famiglia scomparso improvvisamente. Sarà celebrato in Romania, nella sua nazione di origine, il funerale del 42enne, conosciuto e voluto molto bene nel paese.

LEGGI ANCHE: Gallura in lutto per due giovani padri scomparsi in poche ore

A dare il triste annuncio la famiglia dell’uomo, ricordato come un grande lavoratore, una persona perbene. La triste notizia è arrivata ieri, quando il parroco del paese ha annunciato il decesso del 42enne. Un lutto a poca distanza da quello avvenuto nella vicina Santa Teresa Gallura, con la scomparsa di un 48enne che per una tragica coincidenza si chiamava anche lui Florin. Tutto il paese, con la comunità rumena, si è stretta nel dolore dei famigliari, colpiti da questa tragedia. La salma partirà dal cimitero di Palau sabato 20 settembre, che sarà portata in Romania, dove si celebrerà il funerale dell’uomo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui