Il presidente di Federalberghi esulta per il volo diretto tra New York e Olbia

“Il diretto tra Olbia e New York è un volo a vocazione turistica, una svolta strategica determinante“, assicura il presidente di Federalberghi. “In questi due anni siamo stati tra i primi a lavorare per questo risultato – commenta Paolo Manca – raggiunto grazie al grande impegno dell’aeroporto di Olbia“. Non si tratta primariamente di un modo per raggiungere gli States dalla Gallura, ma di incrementare il già florido mercato del turismo che arriva dagli Usa.

Delta ed Expedia

“La maggior parte dei turisti americani che arriva in Sardegna viene in Gallura e ora per noi sarà un cambio di paradigma – spiega il leader degli albergatori sardi -. Nessuna compagnia apre una tratta così senza studi appositi: Delta è il secondo operatore nel mondo e ora avrà un volo diretto con Olbia. Parliamo di un turismo alto o altissimo spendente: parti la sera da New York e ti ritrovi in Gallura la mattina dopo”. Il lavoro che c’è dietro e tanto e va in diverse direzioni., “Questo volo, con 16mila posti potenziali, garantisce una continuità di connessioni che ti permette di programmare – spiega manca -. Abbiamo già avuto incontri con Expedia che è pronta a fare offerte per i giorni dei voli. Parliamo di un tour operator americano che lavora prevalentemente con clientela americana”.

“Partiamo durante la loro top season”

“Per il mercato americano i mesi di maggio, giugno e luglio sono di altissima stagione e noi partiamo proprio nella loro top season – spiega Paolo Manca -. Speriamo a questo punto che il collegamento diretto resti per tutta la summer season, fino a fine ottobre”. Questo ponte speciale che porterà nell’isola facoltosi turisti a stelle e strisce è un’opportunità per tanti. “Tutto il sistema si deve adoperare perché la fatica fatta fino a oggi dia i suoi frutti – conclude Manca . Stiamo aprendo una connessione diretta con un pezzo del mondo”.





