Gallura in lutto per due giovani padri scomparsi in poche ore

Florian e Florin Gheorghe Skakacs scomparsi a Palau e Santa Teresa.

La Gallura piange la scomparsa di due giovani papà a poche giorni di distanza. Le due tragedie sono anche avvenute a pochi chilometri di distanza, a Palau e a Santa Teresa. Stesso nome, stesso destino. Oggi, improvvisamente, è scomparso un 42enne, papà di una bambina. A rendere nota la brutta notizia è il parroco del paese don Paolo, il quale ha annunciato la scomparsa di Florian, conosciuto da molti come un grande lavoratore, un amico di tutti.

Anche la vicina Santa Teresa Gallura è stata colpita da un grave lutto. L’uomo scomparso ha pochi anni di differenza rispetto a Florian. Il paese ha dovuto dare l’ultimo saluto a Florin Gheorghe Szakacs, il cui funerale è stato celebrato oggi, 17 settembre. L’uomo aveva soltanto 48 anni e lascia una bimba e una compagna.

Lo ricorda così il deputato della Lega, Dario Giagoni. ”Non riesco ancora a crederci compà, l’amico di tutti, sempre con la battuta pronta e il sorriso sulle labbra – è il pensiero che ha lasciato sui social -.Un amico leale e un lavoratore instancabile, una persona speciale, sempre sorridente, con una bontà d’animo rara e sopratutto un padre che amava la sua bimba più di ogni altra cosa. Un abbraccio forte a mia comare Aurelia e alla piccola Irina”. Il funerale di Florian invece sarà celebrato in Romania, il suo paese di origine.

