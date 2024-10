Carenza di medici, chiude la guardia medica di Palau

La guardia medica di Palau chiusa per 7 giorni.

È un autunno difficile per la sanità in Gallura. Dopo le problematiche denunciate recentemente e l’allarme sul pronto soccorso di Olbia, a Palau, a causa della carenza di medici, chiude la guardia medica per 7 giorni.

Lo ha reso noto l’Asl Gallura, che con una nota di ieri, 21 ottobre 2024, ha comunicato la chiusura della guardia medica. Il servizio è rimasto scoperto da ieri e anche oggi, 22 ottobre, l’ambulatorio è rimasto chiuso. Resterà chiuso anche il 25 ,26, 28, 29 e 30 ottobre. Nei giorni scorsi, a Palau, si è verificato un episodio di violenza contro una dottoressa, costretta a chiudere l’ambulatorio. La situazione a Palau è molto tesa.

