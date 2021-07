Incendi nell’oristanese, anche a Palau parte la gara di solidarietà

Le donazioni a Palau.

Il vasto rogo che ha colpito l’oristanese ha drammaticamente compromesso l’attività degli allevatori e il loro orizzonte lavorativo.

Per favorire una rapida ripresa e ripartenza, la Protezione Civile di Palau contribuisce a Sa Paradura per l’Oristanese: una gara di solidarietà per raccogliere foraggio, mangime e materiali che racconta, nel suo slancio, tutta l’attitudine della nostra terra.

Anche l’Associazione di Volontari, l’A.V.P.C. Palau è a disposizione per raccogliere fieno, foraggio, mangime, reti pecora, reti pastorali e donazioni, da inviare al più presto nelle zone del rogo. Possono contribuire tutti, con mangime, reti, fieno e foraggio: è possibile contattare l’Associazione per concordare il ritiro o il luogo di stoccaggio.

Le donazioni.

è possibile effettuare un bonifico/ versamento sul conto corrente bancario dell’associazione intestato ad AVPC PALAU, IBAN IT81G0101585130000070445353 con causale: “EMERGENZA INCENDIO DEL 25 LUGLIO 2021 IN SARDEGNA”.

“Con le donazioni acquisteremo ancora mangime e reti, che consegneremo, come Associazione, nei luoghi previsti. Il tutto verrà pubblicamente rendicontato”, spiegano dall’associazione.

