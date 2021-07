Borse di studio per gli studenti di Olbia, al via le domande

Le borse di studio a Olbia.

A Olbia è in pubblicazione il bando per l’erogazione di “Borse di studio per merito in favore degli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità e il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2020-2021”. A comunicarlo è l’assessore alla Pubblica Istruzione, Sabrina Serra.

Il bando e la relativa modulistica è consultabile:

nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it nelle sezioni albo pretorio online, sezione New e su Aree tematiche –Istruzione –Diritto allo studio;

c/o l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino,Via Dante,1,dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,00, lunedì e mercoledì anche dalle 16,00 alle 18,00 previo appuntamento da concordare al n.telefono 078924800

Le domande devono essere presentate dal 21 luglio al 20 agosto 2021. Per informazioni contattare i seguenti recapiti 078952084 email amalduca@comune.olbia.ot.it

