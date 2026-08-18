Le previsioni del meteo del 19 agosto a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Cosa dicono le previsioni del meteo a Olbia e in Gallura? Tutta la Gallura si appresta a vivere un’altra giornata caratterizzata da stabilità atmosferica, temperature elevate e cieli in prevalenza sereni, offrendo uno scenario ideale sia per i residenti sia per i tanti turisti affollati lungo le coste della provincia.

La giornata si aprirà fin dalle prime ore del mattino con condizioni di tempo stabile e cieli limpidi, accompagnati da un rapido e costante aumento delle temperature. Nelle ore centrali del pomeriggio la colonnina di mercurio raggiungerà picchi compresi tra i 33°C e i 35°C nel capoluogo olbiese e nelle aree pianeggianti interne, mentre lungo la fascia costiera e le principali località turistiche la presenza della brezza marina mitigherà leggermente la percezione del calore, rendendo il clima caldissimo ma piacevole.

Anche sul fronte dei mari e dei venti le notizie si confermano estremamente favorevoli. La ventilazione si manterrà debole o moderata dai quadranti occidentali, lasciando spazio nel pomeriggio a leggeri rinforzi di brezza lungo i litorali. Il mare si presenterà sostanzialmente poco mosso sia nel Golfo di Olbia che lungo la Costa Smeralda e nell’Arcipelago della Maddalena, garantendo condizioni perfette per la balneazione, la navigazione da diporto e le escursioni marittime. Durante le ore serali il cielo rimarrà sgombro da nubi e il clima si manterrà mite, regalandoci una notte piacevole con valori termici destinati a riassestarsi attorno ai ventiquattro gradi.







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