Incentivi al Sud, a Palau si parla di impresa e futuro

A Palau si parla di incentivi al Sud.

Promuovere la cultura dell’impresa e offrire strumenti concreti a chi desidera costruire il proprio futuro nel Mezzogiorno: è questo l’obiettivo dell’incontro informativo dedicato al programma “Resto al Sud”, promosso dal settore socioculturale del Comune di Palau. L’iniziativa, organizzata con la collaborazione dell’Aspal, del Centro per l’Impiego di Olbia, dell’impresa sociale Studio e Progetto 2 e del Servizio InformaPalau, punta ad avvicinare i cittadini alle opportunità offerte da uno degli incentivi più rilevanti per chi vuole mettersi in proprio nel Sud Italia.

Il programma, destinato a persone tra i 18 e i 55 anni residenti nel Mezzogiorno o intenzionate a trasferirsi in quest’area del Paese, consente di ottenere fino al 75% di finanziamento agevolato, suddiviso tra contributi a fondo perduto e prestiti a tasso zero. Uno strumento pensato per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali e professionali, rilanciare l’economia locale e contrastare lo spopolamento dei territori meridionali.

Durante l’incontro verranno fornite tutte le informazioni utili per accedere al bando, chiariti i requisiti e illustrate le modalità di presentazione delle domande. Si tratta di un’occasione preziosa per chi, giovane o meno giovane, guarda al futuro con spirito d’iniziativa e desidera restare – o tornare – al Sud, portando con sé competenze, idee e voglia di costruire.

