Arzachena ospita i talenti della Performer Cup 2025

La Performer Cup 2025 ad Arzachena.

Arzachena si prepara a diventare il palcoscenico delle selezioni per la macro area della Performer Cup, il campionato che celebra il talento nelle arti scenico-sportive. Dopo il debutto nazionale avvenuto a Roma lo scorso settembre, il concorso fa tappa in Sardegna per una nuova fase di qualificazioni, durante la quale verranno scelti artisti e atleti provenienti da diverse discipline: dalla danza al canto, passando per musica, recitazione e arti circensi.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 maggio all’Ama – Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, in via Paolo Dettori. Un evento che va ben oltre la semplice competizione: da questa esperienza è nato anche il format televisivo “Performer World Cup P.A.S.S.“, trasmesso su Rai Italia tra novembre e dicembre 2024. Ma non solo. L’iniziativa ha contribuito alla definizione di una nuova figura professionale: quella del performer artistico-sportivo, un riconoscimento che unisce espressività e preparazione fisica in un’unica identità.

L’occasione rappresenta un’opportunità per tanti giovani talenti che vogliono mettersi in gioco a livello nazionale, in un progetto che unisce sport, arte e spettacolo. A promuovere l’evento sul territorio è il delegato alla Cultura del Comune di Arzachena, Giovanni Carta, con il sostegno della Fipass – Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive – e del C.S.A.In., l’ente di promozione sportiva del Coni. L’iniziativa si inserisce in un circuito di rilievo internazionale, riconosciuto anche dalla European e dalla World Federation for Company Sport.

