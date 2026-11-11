Un albergo rurale a Calangianus: ok alla riqualificazione delle case cantoniere

Il progetto a Calangianus per riqualificare le case cantoniere.

Ha preso ufficialmente il via l’iter per la riqualificazione delle dieci case cantoniere dislocate lungo il tracciato della vecchia ferrovia che collegava Calangianus a Monti. L’iniziativa mira a trasformare immobili da tempo inutilizzati in un’infrastruttura turistica moderna e integrata nel paesaggio locale.

L’idea dell’albergo rurale.

L’elemento centrale dell’intervento è la creazione di un albergo rurale diffuso da circa 50 posti letto. Strutturato per offrire servizi mirati ai viaggiatori ed escursionisti, l’impianto punta a valorizzare una zona di alto pregio naturalistico ed ecologico, situata proprio ai piedi del Monte Limbara.

Con l’imminente arrivo delle prime risorse finanziarie dedicate, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Albieri si appresta a sbloccare le fasi operative dell’opera. L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare l’economia della comunità locale attraverso il turismo sostenibile, unendo la storia delle infrastrutture storiche del territorio alla conservazione dell’identità ambientale della Sardegna interna. Nelle prossime settimane sono attesi i primi sviluppi procedurali sul piano di recupero degli immobili.

Le dichiarazioni.

”Stanno per arrivare le prime risorse destinate alla riqualificazione delle 10 case cantoniere lungo il tracciato dell’ex ferrovia dismessa Calangianus–Monti. Un progetto ambizioso, con l’obiettivo di realizzare un albergo rurale diffuso di 50 posti letto, capace di offrire nuovi servizi, valorizzare le nostre bellezze e creare nuove opportunità per il territorio. Un luogo straordinario, ai piedi del Monte Limbara, immerso in un contesto ambientale di grande pregio, dove natura, storia e identità si incontrano. Vogliamo trasformare un patrimonio oggi inutilizzato in una nuova risorsa per il futuro, rendendolo un punto di riferimento per il turismo sostenibile e per la valorizzazione della nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Albieri.

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