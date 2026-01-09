Il maltempo ferma le navi in partenza da Olbia, cosa c’è da sapere

Navi bloccate dal maltempo nel porto di Olbia.

Il peggioramento delle condizioni meteo sul Tirreno ha inciso sulla regolarità dei collegamenti marittimi tra Olbia e la penisola. Nella giornata di oggi, 9 gennaio, le navi delle compagnie Moby e Grimaldi Lines previste in partenza da Olbia con destinazione Livorno non hanno lasciato il porto secondo il programma iniziale, rimanendo temporaneamente ormeggiate.

La decisione è maturata in relazione alle previsioni che indicano mare mosso e venti intensi lungo le rotte interessate, elementi ritenuti non compatibili con una navigazione in sicurezza nelle ore mattutine. Le partenze sono state quindi riprogrammate in fascia serale, sempre nell’arco della stessa giornata, nella speranza di un’evoluzione più favorevole del quadro meteo-marino.

Le compagnie di navigazione hanno provveduto a informare i viaggiatori del cambiamento, fornendo aggiornamenti sugli orari rivisti e sulle modalità di imbarco. Il rinvio si inserisce nel contesto di un’ondata di maltempo che sta interessando ampie aree del bacino tirrenico, con possibili ripercussioni anche su altri collegamenti marittimi. Restano pertanto monitorate le condizioni del mare, mentre passeggeri e operatori attendono ulteriori indicazioni in base all’evolversi della situazione.

