Lutto a Palau per la morte di Gianni Ciboddo, scomparso a soli 32 anni

Gianni Ciboddo è stato colto da un malore mentre dormiva ieri pomeriggio nella sua casa di Palau.

E’ morto nel sonno, mentre dormiva nella casa di famiglia a Palau, Giovanni Ciboddo, da tutti conosciuto come Gianni, 32enne di Palau. E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle ore 19, lasciando tutti increduli e sconfortati. La causa del decesso è stata un malore che lo ha colpito e non gli ha lasciato scampo.

Gianni era un ragazzo molto conosciuto: con il fratello Antonio, gestiva a Palau il bar Capo D’Orso, locale di famiglia. A trasformarlo da discoteca a bar è stato il padre Nicola, imprenditore, che ha voluto in questo modo lasciare il proprio lavoro in eredità ai figli. La madre di Gianni, Teresa, dipendente comunale stimata da tutti, lo ha sempre sostenuto ed accompagnato nella crescita.

Da giovanissimo si è affacciato nel mondo del lavoro, tanto da abbandonare persino le scuole superiori e scegliendo di diplomarsi in un secondo momento: “Era un mio alunno all’istituto tecnico Falcone e Borsellino di Palau – racconta la professoressa Marilena Broschi, – insegnavo religione e lo ricordo come un giovane credente ed appassionato della materia. A scuola aveva tanti amici, insieme al fratello Antonio, che per altro è volontario nella protezione civile, sono due ragazzi molto conosciuti“.

” La morte di un giovane è sempre un monito per tutti – commenta il sindaco di Palau, Franco Manna – una notizia inaspettata che ha lasciato sconvolto tutto il paese e che farà discutere i giovani rispetto al senso della vita, che può sembrare lunga ma in realtà è molto breve. Si avverte la percezione del dolore per la morte di un figlio. Ci stringiamo tutti, come amministrazione e come cittadini, attorno alla famiglia Ciboddo”.