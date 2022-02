L’incendio a La Maddalena.

Pomeriggio di fuoco a La Maddalena. Intorno alle 15, per cause in fase di accertamento, in località Villaggio Piras, regione Gambino, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un container adibito a ripostiglio attrezzi.

La squadra del locale Distaccamento ha estinto l’incendio, bonificato e messo in sicurezza la zona interessata. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale.