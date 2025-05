A Palau l’evento sui matrimoni in spiaggia.

Una cerimonia tra il verde smeraldo del mare e il calore della sabbia dorata: è questa l’idea che affascina sempre più coppie desiderose di pronunciare il proprio “sì” in riva al mare. Per dare forma a questo sogno, un gruppo di imprenditori e imprenditrici di La Maddalena, Palau e Santa Teresa ha deciso di unire le competenze per offrire un servizio completo dedicato ai matrimoni nei luoghi più suggestivi della Gallura.

Oggi, dalle 17 alle 20, a Palau si terrà un evento pubblico di presentazione dell’iniziativa intitolata “Matrimoni Nord Gallura”. La cornice sarà l’Atelier del Fiore, in via Brigata Sassari 22, messo a disposizione da Valentina Sechi. Insieme a lei, saranno presenti altri operatori del settore: Anna Sagheddu, Doriana Marras, Pierina Moi, Alice Scotto, Giulio Bajraktari, Massimiliano Marras e Mauro Deias. Tutti professionisti attivi nei territori di riferimento, pronti a illustrare le proposte a disposizione degli sposi.

Il progetto che verrà presentato a Palau non si limita ai soli matrimoni in spiaggia, ma comprende anche ville panoramiche e velieri, per chi sogna un matrimonio personalizzato e fuori dai percorsi più battuti. Ogni dettaglio, dalla scenografia floreale al banchetto, viene curato con attenzione, nella convinzione che anche la Gallura possa diventare una destinazione esclusiva per nozze indimenticabili.

Durante l’evento, i visitatori potranno conoscere da vicino i servizi offerti: dalla scelta del menù alle decorazioni, dalla logistica per la cerimonia all’organizzazione del ricevimento. L’obiettivo del team è chiaro: offrire soluzioni eleganti e su misura, promuovendo al contempo le bellezze del territorio.

La presentazione si concluderà con una panoramica delle location disponibili, tra spiagge da sogno, dimore di charme e imbarcazioni esclusive. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare la Gallura come meta privilegiata per chi desidera un matrimonio raffinato a contatto con la natura.

