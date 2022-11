I nuovi marciapiedi a Palau.

Nella frazione di Palau sono in corso i lavori per finire alcuni interventi programmati dall’amministrazione comunale. Capannaccia presto avrà nuovi marciapiedi in cotto.

Nella frazione mancavano alcune infrastrutture e la messa in sicurezza della viabilità. Oltre ai lavori dei marciapiedi, sarà realizzata una nuova fermata Arst nell’inverso senso di marcia, rispetto alla fermata già realizzata. Questo permetterà ai pedoni di non attraversare più la strada.

