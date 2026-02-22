Scuole superiori, a Olbia via alle borse di studio

Le borse di studio per le scuole superiori di Olbia.

È stato pubblicato l’avviso relativo alla Borsa di Studio Nazionale per l’anno scolastico 2025/2026 destinata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. A darne comunicazione è l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia, Sabrina Serra, che ha informato famiglie e studenti sull’apertura della misura di sostegno.

L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole superiori e rientra tra gli interventi finalizzati a favorire il diritto allo studio e a sostenere le famiglie nel percorso formativo dei ragazzi. Attraverso l’avviso pubblico vengono indicate modalità e requisiti per accedere al beneficio economico previsto per l’anno scolastico 2025/2026.

L’amministrazione comunale invita gli interessati a consultare con attenzione la documentazione ufficiale per verificare i criteri di ammissione e le scadenze da rispettare. L’obiettivo del contributo è quello di agevolare la frequenza scolastica e ridurre le difficoltà economiche che possono incidere sulla continuità degli studi, in linea con le politiche di sostegno all’istruzione promosse a livello nazionale e locale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui