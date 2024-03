A Palau arrivano nuovi marciapiedi, i lavori da 630mila euro

I vecchi marciapiedi di Palau sono stati demoliti.

Presto in una delle vie principali di Palau ci saranno nuovi marciapiedi. Sono stati demoliti quelli vecchi di via Nazionale e, come annunciato lo scorso ottobre, il Comune procederà a sostituirli. I lavori del primo lotto sono in corso e l’intervento prevede anche una nuova illuminazione.

Gli operai stanno procedendo alla posa di tubature che accoglieranno i cavi dell’illuminazione pubblica e della fibra ottica per la linea dati ad alta velocità per la connessione a internet e la completa ricostruzione della pavimentazione e delle fioriere.

Il primo lotto, da 160mila euro è quello che è già in corso d’opera in via Nazionale, mentre l’importo complessivo dei lavori è di 630mila euro. Ciò permetterà di uniformare i marciapiedi della parte bassa della via con quella alta, già realizzati in precedenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui