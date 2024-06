Palau si prepara per l’estate, ecco tutto il calendario degli eventi

Il calendario degli eventi di Palau

Al via il programma degli eventi estivi del Comune di Palau tra musica italiana, cabarettisti, salotti letterari e una Notte Bianca. Da giugno ad agosto una ventina i maggiori eventi, tutti gratuiti, di natura socio-culturale con aperitivi letterari organizzati dall’assessorato alla Cultura o di puro intrattenimento organizzati dall’assessorato al Turismo con musica, i grandi artisti del cabaret nazionale e degustazioni enogastronomiche.

Il calendario degli eventi

Diverse proposte pensate per tutte le età che vedono in prima fila. Il 29 giugno, il primo salotto letterario con l’autore Giacomo Sanna che racconterà, attraverso il suo libro, la Gallura. Il 16 luglio, prenderà il via la nuova rassegna letteraria “Aspettando Di Mare e di Stelle” con Flavio Soriga, uno dei narratori italiani fra i più premiati e apprezzati in Italia, con le più importanti testimonianze di storie di vita. Il 21 Luglio, il concerto di Leo Gassmann con la sua band; figlio d’arte e vincitore di Sanremo Giovani nel 2020, Gassman incanterà con la sua musica fresca dai toni estivi.

Il 3 agosto, il cabaret nazionale con Max Pisu, colonna portante di Zelig, pronto, con i suoi personaggi, a divertire il pubblico di Palau. Il 5 agosto, Fadda e Oppus presenteranno il loro libro sul mitico Gigi Riva, primo cannoniere sardo della serie A. Il 10 agosto, Luca Martelli, celebre batterista dei Litfiba e di Piero Pelù, farà ballare la piazza mixando le più famose canzoni e suonando solo con una batteria con la gioia e l’energia che l’hanno fatto conoscere agli appassionati del rock nostrano.

L’attesa Notte bianca

Il 18 agosto, arriva la tanto attesa Notte Bianca, una serata volta a sostenere il commercio e le attività locali con spettacoli itineranti che animeranno il centro storico e le vie dello shopping di Palau. Il 24 agosto, tornerà la grande comicità con Giovanni Cacioppo, cabarettista di Zelig e Colorado Café che proporrà una raccolta dei suoi migliori monologhi. Da non perdere, il 28 e il 29 agosto con “Di Mare e di Stelle“, una maratona letteraria di due giorni arricchita da momenti musicali e aperitivi culturali.

Non mancheranno i tributi ai miti della musica, il ballo sotto le stelle per gli appassionati di liscio e caraibico nonché le serate tutte da vivere con la musica revival senza tempo degli anni ’80/’90.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui