Luras apre le porte per la decima edizione di Domos abbeltas

A Luras torna Domos abbeltas

Luras sta scaldando i motori per accogliere la decima edizione della manifestazione Domos abbeltas, che coinvolge tutta la comunità. Questi giorni il piccolo paese dell’Alta Gallura è in pieno fermento, in pienissimi preparativi per rendersi ancor più bello del solito per accogliere visitatori provenienti da ogni dove. Sono 43 le “Domos” che si presentano al grande pubblico in un quadruplo percorso che spazia dall’artigianato, alla cultura arrivando fino all’ enogastronomico e il dolciario, arte in cui i luresi da sempre eccellono. Tra “Domos” storiche e autentiche novità l’obiettivo è quello di intrattenere, incuriosire, incantare con arti e antichi mestieri e, soprattutto, valorizzare un territorio che ha tanto da mostrare e donare al mondo.

L’assessora Tamponi

“Le conferme sono tante, ma le novità non sono da meno! – afferma l’assessora al Turismo Maria Giuseppina Tamponi– Per ciò che attiene la parte culturale i palazzi saranno i veri protagonisti egregiamente descritti da attenti ragazzi che si sono cimentati nello studio e nella ricerca di un passato che ha reso grande il nostro piccolo territorio. Le guide non avranno solo il compito di descrivere questi signorili edifici ma anche di raccontare alcuni dei personaggi che hanno portato il nome del nostro paese in giro per il mondo. Non mancherà l’attenta è confortante presenza della professoressa Maria Giovanna Addis che con passione racconterà i suoi abiti dell’800 e le storie dei suoi proprietari, una parte di tali mostre sarà dedicato all’inclusione e all’arte come strumento di unione e dialogo con il mondo.

“Non solo – prosegue l’assessora – anche tra gli spettacoli abbiamo deciso di spaziare e muoverci su versanti non ancora esplorati per una due giorni che garantiamo essere indimenticabili! Siete tutti invitati a scoprire le nostre Domos, siete invitati a vivere insieme a noi quei profumi, quei sapori, quei colori e farvi contagiare dai sorrisi e dall’allegria di ogni cittadino che partecipando attivamente alla realizzazione dell’evento racconta Luras, racconta una Sardegna meno nota ma forse ben più autentica di quella che siamo soliti veder descritta. Non fatevelo raccontare, vi aspettiamo a Luras il 15 e 16 giugno!” Il taglio del nastro alla presenza delle varie istituzioni è previsto per sabato 15 alle ore 11:00.

