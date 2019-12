Le zone interessate.

Nel percorso avviato già da tempo, il Comune di Palau prosegue nella promozione e valorizzazione dell’immagine del paese.

Si punta alla salvaguardia delle risorse ambientali e dell’arredo urbano, garantendo il mantenimento del patrimonio verde comunale, migliorando l’efficienza del servizio di manutenzione e monitorandone la qualità.

Da qui l’esigenza di intervenire su diverse aree: all’ingresso del centro abitato, sulla strada per porto Rafael, nel viale delle Ferrovie, in piazza due Palme, nel lungomare Palau vecchio ed in un’area pubblica di via Baragge.

L’appalto, del valore di più di 15mila euro, è stato affidato all’impresa Puliga Valentino di Arzachena.

