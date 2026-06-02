Palau, chiude il pontile galleggiante: è allarme sicurezza

La chiusura del pontile a Palau.

L’incolumità pubblica e la sicurezza marittima tornano in primo piano nel comune di Palau, dove è stata disposta la chiusura temporanea e l’interdizione totale del pontile galleggiante situato all’interno della darsena del porto commerciale. Il provvedimento urgente, emanato direttamente dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena, è scaturito a seguito di una serie di verifiche tecniche approfondite che hanno evidenziato criticità strutturali, condizioni di insicurezza e un potenziale pericolo per l’utenza.

L’ordinanza.

Al fine di garantire la massima sicurezza di tutti i cittadini e dei visitatori, l’ordinanza stabilisce un severo regime di divieti che rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione ufficiale. Nello specifico, risulta tassativamente vietato accedere o transitare a piedi sul pontile, così come è vietata la sosta nell’intera area circostante. I divieti si estendono inoltre alla balneazione, al transito e alla sosta di qualsiasi tipologia di unità navale, nonché allo svolgimento di attività di pesca, pratiche subacquee o attività diportistiche di ogni genere.

L’accesso all’area interdetta è rigorosamente precluso al pubblico ed è consentito esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati, tra cui gli operatori impegnati nei lavori di ripristino, le Forze dell’Ordine, la Guardia Costiera e i mezzi di servizio dedicati a esigenze istituzionali urgenti. Per garantire il rispetto assoluto della disposizione, sono già in corso le operazioni necessarie per interdire fisicamente l’accesso alla struttura e per l’installazione di un’adeguata segnaletica di sicurezza.

La Capitaneria di Porto ricorda che la chiusura ha carattere temporaneo e si protrarrà fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Invita la popolazione residente e i turisti a rispettare le disposizioni e a non accedere all’area interdetta, per la propria sicurezza. Il mancato rispetto dei divieti comporta sanzioni ai sensi del Codice della Navigazione.

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