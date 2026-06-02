A Palau il centenario di Rafael Neville, un ricco programma di eventi

Ok agli eventi per celebrare Rafael Neville a Palau.

Il Consiglio Comunale di Palau ha ufficialmente approvato il programma delle iniziative dedicate al centenario della nascita del conte Rafael Neville, figura centrale nella storia del territorio e celebre fondatore di Porto Rafael. L’anno 2026 rappresenta un momento di straordinario valore simbolico per l’intera comunità gallurese, che si prepara a vivere un calendario articolato di eventi culturali, istituzionali, religiosi e sportivi, specificamente pensati per valorizzare la memoria del Conte e rafforzare l’identità locale.

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Chi era Rafael Neville.

Rafael Neville è stato un vero pioniere del turismo in Gallura, grazie a una visione lungimirante che ha contribuito a creare un luogo unico al mondo, capace di fondere armonicamente architettura, paesaggio e immaginario mediterraneo. Le celebrazioni in programma non avranno una valenza puramente commemorativa, ma guarderanno concretamente al futuro con l’obiettivo di promuovere l’identità storica e culturale di Palau, rafforzare l’immagine del territorio a livello nazionale e internazionale e coinvolgere la comunità locale in un percorso di condivisione e sviluppo.

Gli appuntamenti del centenario.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spicca la Swan Challenge Cup – Porto Rafael, una prestigiosa manifestazione velica in programma dal 30 giugno al 4 luglio 2026. L’evento farà parte del circuito internazionale ClubSwan Racing – Swan Nations League, una delle competizioni più rinomate a livello globale, che vedrà la partecipazione di armatori ed equipaggi di altissimo livello. Con questa tappa, Porto Rafael entra a far parte di un calendario d’élite che coinvolge le principali destinazioni della vela mondiale come Bonifacio, Palma de Mallorca, Porto Cervo e Napoli. Le giornate della manifestazione alterneranno regate con diverse classi ClubSwan (28, 36, 43 e 50), eventi istituzionali, momenti di incontro e importanti attività di promozione del territorio.

Il programma.

Il programma attribuisce grande rilevanza alla valorizzazione del patrimonio e alla memoria storica del fondatore. Tra gli interventi principali spicca il progetto di valorizzazione della chiesetta di Santa Rita a Porto Rafael, luogo simbolo fortemente voluto dal Conte. Inoltre, il 19 agosto 2026 si terrà la solenne traslazione delle spoglie di Rafael Neville, che sarà accompagnata da una cerimonia ufficiale sia istituzionale sia religiosa.

Il calendario estivo sarà ulteriormente arricchito da eventi culturali e artistici di grande richiamo. Il 21 agosto 2026 verrà rievocata la storica e celebre festa nella celebre piazzetta di Porto Rafael, mentre il giorno successivo, il 22 agosto 2026, la suggestiva Fortezza di Monte Altura ospiterà il concerto finale di Mario Biondi, serata presentata da Max De Tomassi di Radio 1 Rai. Le celebrazioni culturali si concluderanno il 25 agosto 2026 con la presentazione ufficiale del volume monografico dedicato alla figura e alla vita del conte Rafael Neville.

Attraverso questa programmazione, il Comune di Palau intende rendere il doveroso omaggio a Rafael Neville non solo in quanto figura storica fondamentale, ma come ispiratore di un modello di territorio ancora straordinariamente attuale, capace di coniugare bellezza paesaggistica, cultura e una forte attrattività internazionale.

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