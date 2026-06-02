La questione della sicurezza nel territorio dopo il tentato omicidio a Olbia.

Ciò che è successo tra sabato e domenica, sul lungomare ha riacceso la paura a Olbia. In città si è consumato l’ennesimo tentato omicidio che ha messo in allarme anche il sindacato di polizia Siulp che ha chiesto che nel comune della Gallura siano implementate più forze dell’ordine. Mentre le indagini per scoprire l’aggressore, supportate dalle telecamere, vanno avanti, a Olbia, e più in generale in Gallura, ci si interroga sul tema della sicurezza.

La città è stata infatti teatro di altri episodi drammatici che si sono consumati in diversi locali. Nella primavera in due night club si sono consumati due tentati omicidi e un altro caso nel mese di aprile dove un uomo è stato investito con l’auto da un suo rivale. Risale al mese di febbraio la tentata strage messa in atto da un folle, che ha ucciso un cane e accoltellato tre persone. L’uomo degli accoltellamenti a Olbia è accusato di tentato omicidio plurimo. A causa delle brutte frequentazioni un altro locale è stato chiuso a Olbia. Questi recenti fatti minano la tranquillità della città gallurese e si scontrano con una crescita di episodi di criminalità in linea con una grave escalation nel territorio nazionale.

Anche su altre parti del territorio negli ultimi anni si sono verificati episodi di criminalità, come i diversi furti e rapine in Costa Smeralda durante i mesi estivi. Una situazione che sta preoccupando non solo i cittadini, ma anche le forze dell’ordine.

L’episodio recente.

L’ultimo episodio è accaduto tra il 30 e il 31 maggio quando una lite, per cause ancora da accertare, ha portato al ferimento di un ragazzo di 21 anni. L’aggressione è scattata a mezzanotte quando un giovane straniero ha colpito il rivale con un coltello alla testa e alla gola, sfiorando la carotide per soli cinque millimetri.

L’aggressore ha sfruttato anche il buio causato da un blackout che aveva costretto molti locali della zona a chiudere anticipatamente, riducendo il passaggio di persone. Dopo il ferimento è fuggito, mentre la vittima è stata soccorsa dal personale di un bar vicino e trasportata in codice rosso all’ospedale cittadino.

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Le indagini.

I poliziotti del commissariato di Olbia si sono messi subito sulle tracce del fuggitivo e lo avrebbero già individuato, supportati anche dalle oltre duecento telecamere di videosorveglianza comunale attive nei punti sensibili della città. Questo drammatico accoltellamento si inserisce in un quadro di crescenti tensioni e risse che nelle ultime settimane hanno spinto il questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, a sospendere le licenze di diverse attività per motivi di sicurezza pubblica, come avvenuto recentemente per il bar Rapsodia di via Galvani e per alcuni night club. A seguito di questa escalation di violenza, il sindacato di polizia è intervenuto pubblicamente per chiedere un potenziamento degli organici e maggiori risorse per garantire l’ordine in città.

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