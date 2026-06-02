Turisti senza veli a La Maddalena, il video diventa virale

Nudi al porto di La Maddalena.

Caldo e fumi dell’alcol: sarebbe questa la miscela che ha spinto due turisti a denudarsi completamente in pubblico, ieri, a La Maddalena. Il video, postato sui social, che riprende tutta la scena, ha catturato l’attenzione di molti cittadini che hanno commentato indignati e divertiti. Nel video, girato al porto, si vedono quattro uomini, due dei quali, si sono tolti gli abiti di dosso. C’è chi dice che fossero anche un po’ alticci.

Le reazioni.

Il filmato che cattura l’episodio folle ha divertito tantissimi maddalenini, sopratutto uomini, che hanno commentato il fatto con ironia, ma c’è anche chi si è scandalizzato. “Chi pensa ai bambini?”, è stata la domanda più ricorrente e che spesso viene fuori quando si verificano situazioni di nudità nei luoghi pubblici.

Tra i diversi commentatori c’è stato chi ha invocato addirittura la “buon costume”, reparto di polizia presente fino a due decenni fa in Italia che si occupava principalmente di atti contrari alla pubblica decenza. Certo, oggi fa sorridere l’esistenza di una squadra specifica per questi temi, ma spogliarsi in luogo pubblico costituisce un reato amministrativo (ovvero atti contrari alla pubblica decenza).

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