Palau investe 1,2 milioni sull’area est del Porto turistico

Il Comune di Palau investe sul Porto

Il Comune di Palau si avvia il progetto di riqualificazione dell’area est del porto turistico – Isolotto, intervento da 1,2 milioni. Finalizzato a completare la manutenzione straordinaria delle infrastrutture e a migliorare la qualità dei servizi dedicati al diporto

Il prpgetto del Comune di Palau

Il documento di indirizzo alla progettazione, approvato dalla Giunta, prevede la ristrutturazione del pontile esistente, l’adeguamento degli impianti, la creazione di nuove piattaforme e aree attrezzate, oltre alla sistemazione degli spazi a terra con soluzioni a basso impatto ambientale.

Saranno installati nuovi elementi galleggianti e verrà razionalizzato il piano degli ormeggi, anche per attività di locazione e noleggio.

Particolare attenzione sarà dedicata alla tutela paesaggistica, all’utilizzo di materiali resistenti all’ambiente marino e all’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM).

Il cronoprogramma prevede la consegna del P.F.T.E. entro marzo 2026, la gara e l’affidamento lavori entro giugno 2026, l’avvio del cantiere a settembre 2026 e la conclusione dei lavori a febbraio 2027.

«Si tratta di un intervento strategico per migliorare accoglienza, sicurezza e funzionalità del nostro porto turistico», sottolinea l’amministrazione comunale.

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