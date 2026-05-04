Palau, rivoluzione parcheggi: nuovo regolamento e digitalizzazione

La rivoluzione parcheggi a Palau.

Il Comune di Palau segna un punto di svolta nella gestione della viabilità urbana attraverso l’entrata in vigore del nuovo regolamento per la sosta dei residenti negli stalli riservati. La riforma, sancita ufficialmente dalla delibera del Consiglio comunale numero 11 del 2026, introduce cambiamenti strutturali volti a ottimizzare l’uso delle strisce gialle e a garantire una maggiore equità sociale nell’accesso ai parcheggi pubblici. Al centro della nuova disciplina si colloca il sistema delle Micro-Zone Codici-Via, una mappatura dettagliata che riorganizza la sosta nei rioni, nelle frazioni e nelle aree periferiche per rispondere in modo coerente alla morfologia del territorio e alle necessità di chi risiede stabilmente nel borgo.

L’obiettivo è quello di rendere la sosta dei residenti più ordinata, equa e coerente con la struttura urbana, garantendo una migliore accessibilità ai cittadini che vivono stabilmente nel comune di Palau. Parallelamente all’aggiornamento normativo, è stato lanciato un innovativo servizio digitale che trasforma radicalmente le modalità di interazione tra pubblica amministrazione e utenza. La richiesta e il rinnovo del contrassegno per i residenti avvengono ora attraverso una procedura interamente telematica, accessibile dal sito istituzionale dell’ente, che elimina la necessità di presentare documentazione cartacea o di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali.

Il sistema digitale guida l’utente in ogni fase della compilazione, permettendo di assolvere contestualmente a tutti gli obblighi finanziari previsti. Attraverso la piattaforma è infatti possibile procedere al pagamento dei diritti di istruttoria, dell’imposta di bollo e del canone annuale di sosta. Una volta completata l’operazione, l’istanza viene trasmessa in modo automatico al protocollo generale del Comune, garantendo tempi di elaborazione certi e una tracciabilità costante della pratica. L’utilizzo dei moduli cartacei viene drasticamente ridimensionato, restando confinato esclusivamente a casi residuali e debitamente motivati in cui sia oggettivamente impossibile l’accesso agli strumenti informatici.

Mentre il nuovo sistema per i residenti è già pienamente operativo, l’amministrazione comunale ha programmato la pubblicazione di ulteriori dettagli riguardanti le altre categorie di sosta previste dal piano urbano. Nei prossimi giorni verranno diffuse le istruzioni specifiche per l’ottenimento dei contrassegni semestrali destinati ai richiedenti delle aree esterne, identificati dal bollino bianco, e per i permessi stagionali legati alla fruizione dei parcheggi nelle zone balneari, contraddistinti dal bollino marrone.

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