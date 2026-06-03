A Palau la pulizia della spiaggia nella Giornata Mondiale degli Oceani 

Al via la pulizia della spiaggia a Palau.

Anche quest’anno il Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” aderisce con un’importante iniziativa di pulizia ambientale della spiaggia alla Giornata Mondiale degli Oceani. Muniti di guanti, buste e pinze di raccolta, le volontarie e i volontari opereranno in spiaggia e fra le rocce della costa e del litorale da Cala Scilla a Punta Don Diego.

La giornata.

Gli organizzatori prevedono anche momenti di informazione e sensibilizzazione con i fruitori dell’arenile, per renderli partecipi del fenomeno dell’inquinamento da plastica monouso e rifiuti da fumo, divenuto anche in Gallura estremamente critico. “I nostri volontari operano quotidianamente su questo tratto di costa, sottolineano dal Comitato. Ma non basta, il mare riversa continuamente plastica, polistirolo e altri rifiuti sulla battigia. Servono misure per ridurre la plastica monouso e i mozziconi di sigaretta sugli arenili e dove possibile vietarne del tutto l’utilizzo”.

Alla giornata ecologica può partecipare chiunque abbia a cuore il mare e i suoi fondali. “È un modo per vivere l’ambiente marino di un meraviglioso tratto di costa insieme ai nostri volontari”, assicurano dal Comitato. “Ognuno può contribuire a rendere i nostri fondali liberi da plastica e a preservare con il proprio aiuto questo suggestivo ambiente costiero”.

L’appuntamento.

Per chi volesse dare una mano, l’appuntamento è domenica 7 giugno alle ore 9:30 alla rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 338.4421299 o i canali Facebook e Instagram degli “Amici di Talmone”.

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