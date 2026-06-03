Piazza Mercato a Olbia, via libera ai fondi da 1,9 milioni di euro

La riqualificazione di piazza Mercato a Olbia.

Il Consiglio comunale di Olbia ha approvato una variazione di bilancio da 1,9 milioni di euro per la riqualificazione di piazza Mercato, con l’obiettivo di chiudere un intervento rimasto incompiuto. L’amministrazione prevede la riattivazione dei parcheggi mai operativi e un intervento di alleggerimento e revisione della grande tettoia, esclusa l’ipotesi di demolizione dopo le verifiche tecniche. Il progetto sarà definito nei prossimi mesi per ridisegnare l’area centrale.

Il progetto si inserisce in un iter ventennale che ha comportato una spesa complessiva di circa 6 milioni di euro. Il parcheggio sotterraneo, mai attivato per problemi legati al certificato antincendio e successivi contenziosi con l’impresa, resta al centro dell’intervento. L’amministrazione richiama le difficoltà accumulate nel tempo e le modifiche progettuali che hanno rallentato il completamento dell’opera.

Nel corso della seduta il provvedimento è stato approvato con 24 voti favorevoli e un astenuto. L’amministrazione collega l’intervento alla riqualificazione dell’area centrale, dove persistono criticità urbanistiche che coinvolgono anche le mura puniche e l’ex Cinema Astra, destinato a diventare teatro comunale grazie a 15 milioni di euro regionali che includono anche l’ex caserma per nuova sede universitaria.

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