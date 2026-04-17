Lavori alla rete idrica a San Teodoro, possibili cali di pressione

I lavori alla rete idrica di Abbanoa a San Teodoro.

Interventi di manutenzione programmata sono stati annunciati per lunedì 20 aprile da Abbanoa nell’impianto di sollevamento idrico di via Ischia, in località Lu Fraili di Sopra, nel territorio comunale di San Teodoro, dove è prevista la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche, in particolare delle pompe di pressurizzazione. Le operazioni tecniche sono state fissate nella fascia oraria compresa indicativamente tra le 9 e le 18 e comporteranno, secondo quanto comunicato, l’interruzione temporanea dell’erogazione idrica nella zona interessata. Nel corso dell’intervento potranno verificarsi cali di pressione e sospensioni momentanee del servizio, che riprenderà regolarmente al termine delle lavorazioni.

Il gestore ha precisato che il personale tecnico cercherà di limitare quanto possibile la durata dell’interruzione, con la possibilità di anticipare il ripristino dell’erogazione qualora le attività dovessero concludersi prima del previsto. Durante la fase di ripartenza del servizio idrico non si esclude che l’acqua possa presentare una temporanea torbidità, fenomeno collegato allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte. Per eventuali segnalazioni di guasti o anomalie è stato indicato il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24, attraverso il quale gli utenti possono contattare il servizio di assistenza del gestore.

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